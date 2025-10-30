Yair Netanyahu’nun Dünya Siyonist Örgütü yönetimine atanması İsrail'i karıştırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun Dünya Siyonist Örgütü (WZO) yönetimine atanması, ülke siyasetinde yeni bir krize neden oldu.

Atamanın ardından Yesh Atid ve Demokratlar Partisi, Likud’la yapılan görev paylaşımı anlaşmasını iptal ettiklerini duyurdu.

Yair Netanyahu’nun WZO yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi, Çarşamba günü yapılan kongrede açıklandı.

Kararın ardından Yesh Atid kaynakları, “Bu ismin açıklandığı anda tüm tartışmalar durdu. Herkes şokta” dedi.

Partiden yapılan açıklamada, “Bu utanç verici kararla hiçbir ilgimiz olmayacak. Yesh Atid, WZO’da bu tür bir anlaşmayı imzalamayacak” ifadeleri yer aldı.

Demokratlar Partisi de sert bir açıklama yaparak, “Bu atama yozlaşmış ve utanç verici. Yair Netanyahu, hayatını kışkırtma ve bölücülüğe adamış bir isimdir. Yahudi halkını temsil etmeye ya da kamu fonlarından yararlanmaya layık değildir” dedi.

“SİYONİZMİN ZİRVESİNDE ÇÜRÜME”

Yoaz Hendel’in liderliğindeki Yedekler Partisi (Reservists Party) de kararı “Siyonizmin zirvesinde çürüme” sözleriyle eleştirdi:

“Savaş döneminde ülkeden kaçan Yair Netanyahu’nun, Siyonist kurumlarda üst düzey göreve atanması deliliktir. Ortada Siyonizm dışında her şey var.”

Yair Netanyahu’nun “hasbara” (kamu diplomasisi) departmanını yönetmesi planlanıyor. Görev kapsamında bakanlık düzeyinde yetkiler, makam aracı ve ofis tahsis edileceği belirtildi.

Atama, Likud ile Yesh Atid arasında WZO ve Yahudi Ulusal Fonu (KKL-JNF) yönetimlerinde dönüşümlü paylaşım anlaşmasının parçasıydı.

Ancak Yesh Atid, Yair Netanyahu’nun adının gündeme gelmesiyle anlaşmadan çekildi.

WZO OTURUMLARI UZATILDI

Tartışmaların gölgesinde Dünya Siyonist Kongresi, iki hafta süreyle uzatıldı.

Delegelerin yeni atamaları oylaması beklenirken, Haredi grupların protestoları nedeniyle oturumların bir kısmı iptal edildi.

Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Likud adına Yair Netanyahu’yu yönetim kuruluna önermiş, Başbakan Netanyahu da bu öneriye destek vermişti.

WZO’nun yeni başkanlığını Doron Perez (Mizrachi) üstlenecek, dönemin ikinci yarısında görevi Yesh Atid’e devretmesi planlanıyor.