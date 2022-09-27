Yaklaşık 70 ülke Çin'in iç işlerine müdahale edilmesine hayır dedi
BM İnsan Hakları Konseyi'nin 51. oturumunda yaklaşık 70 ülke Çin'in bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.
Bir grup ülke pazartesi günü devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 51. oturumunda, Xinjiang, Hong Kong ve Tibet ile ilgili meselelerin Çin'in iç işleri olduğunu ve insan haklarının siyasallaştırılmaması ve çifte standartlar uygulanmaması ya da insan hakları bahanesiyle Çin'in iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Pakistan tarafından 68 devlet adına yapılan ortak açıklamada, devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin ve egemen devletlerin iç işlerine karışılmamasının uluslararası ilişkileri yöneten temel normları temsil ettiği vurgulandı.
Ortak açıklamada, tüm tarafların Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine uyması; evrensellik, tarafsızlık, objektiflik ve seçici olmama ilkelerine bağlı kalması ve her devletin halkının kendi ulusal koşullarına uygun olarak kalkınma yolunu bağımsız olarak seçme hakkına saygı göstermesi gerektiği belirtildi.
Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ve özellikle kalkınma hakkına yeterli önem atfedilmesi ve tüm insan haklarına aynı önemin gösterilmesi gerektiğine dikkat çekilen ortak açıklamada, "Bugün insanlar, aralarında Covid-19 pandemisinin de bulunduğu birçok zorlukla karşı karşıya. Uluslararası toplum çok taraflılığı desteklemeli, dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmeli ve küresel zorluklara ortaklaşa yanıt vermeli, dünya barışını ve kalkınmasını ilerletmeli ve insan haklarını teşvik etmeli ve korumalıdır" denildi.¦
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