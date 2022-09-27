İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Şırnak ve Hakkâri için seyahat uyarısında bulundu
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Türkiye’ye yapacakları seyahatler konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan duyuruda, İngiltere vatandaşları, Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgelere ve zorunlu olmadıkça Şırnak ve Hakkâri’ye gitmemeleri konusunda uyarıldı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan duyuruda, İngiltere vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları seyahatler için tavsiyelerde bulunuldu.
Duyuruda, İngiltere vatandaşlarına, Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgelere ve zorunlu olmadıkça Şırnak ve Hakkâri’ye gitmemeleri tavsiye edildi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 11 Ağustos’ta yaptığı duyuruda ise vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Tunceli, Diyarbakır, Kilis ve Hatay’a gitmemeleri konusunda uyarmıştı.
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