Yaklaşık bir yıl önce gelen ‘uzaylı’ sinyali sonunda deşifre edildi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 14:41

Güncelleme: 13.06.2024 - 14:42

A Sign In Space (Uzayda Bir İşaret) adlı proje ve taşıdığı şifreli mesaj, Avrupa Uzay Ajansı’na ait TGO aracından 24 Mayıs 2023 günü dünyaya gönderildi ve 16 dakika sonra çeşitli gözlemevleri tarafından alındı.

Duyurusu yapıldı ve dünya çapında, dört binden fazla kişi mesajı çözmek için yarış verdiler.

BABA-KIZ ÇÖZDÜLER

Nihayet 7 Haziran'da, bir baba-kız ekibi, John ve Sarah (gerçek isimleri değil), doğru çözümü buldu ve yayınladılar. Şifreli mesajın, hücresel otomat adı verilen ünlü bir hesaplama modeliyle bağlantılı olduğunu düşünerek mesajı incelediler.

İkili, ‘uzaylı mesajını’ anlaşılabilir bir şeye dönüştürmek için Unity oyun motorunu kullandı ve mesajı 6 bin 625 kez dönüştürdü.

BEŞ AMİNOASİTİN GÖRÜNTÜSÜ

Mesajın, beş aminoasitten oluşan bir görüntü olduğu ortaya çıktı.

Yaşamın temel bileşimlerini içeren bu moleküllerin, ‘uzaylılardan gelen mesajda’ farklı sayıda piksellerden oluşan bloklarla temsil edildiği anlaşıldı. Hidrojen için bir, karbon için altı, nitrojen için yedi ve oksijen için sekiz piksel kullanıldı.

Bilim ve sanatı harmanlayan deneyin sonu bu değil. De Paulis bu deneyi, insanlığın bir uzaylı sinyali alması durumunda ne yapacağını görmek için tasarladı.

BU MESAJ, NE ANLAMA GELİYOR?

İlk etapta iletişimin ne olduğunun anlaşılması vardı ve John ve Sarah tarafından bu kısım çözüldü. Şimdi de sıra yorumlamaya geldi, sinyal ne anlama geliyor? Neden özellikle bu beş amino asit?

De Paulis, daha fazla kişiyi sinyalin anlamının çözülmesi ve tartışılması için bir merkez olarak kullanılan Discord sunucusuna katılmaya davet etti. Geçen yıldan bu yana projeyle ilgili 54 binden fazla mesaj gönderildi ve proje ekibi, uzaydan gelen sinyalin olası anlamlarını tartışmak ve görüş bildirmek için sunucudaki binlerce kişiye daha fazla insanın katılmasını bekliyor.