Yanardağ patlamasında son durum

27 Aralık 2021 Pazartesi, 00:00

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı yetkilileri tarafından yapılan açıklama, yanardağın yaklaşık 10 gündür düşük seviyeli gösterdiği faaliyetlerin hemen ardından geldi..



Yanardağ, 19 Eylül’de aktif hale gelmişti. Başta La Palma’nın batı yakası olmak üzere patlamalarda bin 300’den fazla ev, okul, kilise ve sağlık merkezleri dahil olmak üzere birçok yapı kullanılamaz hale geldi..



Yavaş olarak hareket eden lav, yaklaşık olarak bin 250 hektarlık alanı kaplayarak, adanın turizm ile birlikte geçim kaynağı olan muz tarlalarını da içine almıştı.



Uzmanlar lavların tahrip ettiği arazilerin, binaların ve yolların temizlenmesinin birkaç yılı alacağı konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca yanardağın, uzun süre zehirli gazlar salmaya devam edeceği ve bunun da halk için tehdit oluşturacağı belirtiliyor.



La Palma’daki yanardağ patlaması 1971’den bu yana meydana gelen ilk ve en uzun patlama olarak kayıtlara geçti. Volkanik depremlerin ise devam etmersi bekleniyor..