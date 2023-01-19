Yangında 3 kişinin cesedi bulundu: İntihar şüphesi

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 18:03

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 18:03

Fransa'da Ile-de-France bölgesindeki Rambouillet kasabasında 3 kişinin cesedinin bulunduğu dünkü ev yangınıyla ilgili soruşturmada, evden çıkarılmakla tehdit edilen kadının 2 çocuğunu öldürüp intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Fransız basınının soruşturmayı yürüten polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, eskiden beraber olduğu kişiye ait evde kalan 2 çocuk sahibi kadın, ev sahibiyle arası bozulunca kaldığı yerden çıkarılmakla tehdit edildi.

Soruşturmada çıkan bulgular, kadının evden çıkmak zorunda kalmayı kabullenmeyerek 2 çocuğunu öldürüp evde yangın çıkardığı ve intihar ettiği ihtimaline işaret ediyor.

Olaya ilişkin polis soruşturmasına ek olarak "cinayet ve ölümle sonuçlanan kasıtlı imha" suçlaması kapsamında da adli soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Versay Savcılığı da uzman ekiplerin yangın yerinde yaptığı ilk incelemelerinde, çocuklar üzerinde ciddi şekilde şiddet uygulandığına yönelik bulgulara ulaştıklarını açıkladı.

Açıklamada, ölümlere ilişkin kesin sonuçlar için derinlemesine yapılacak otopsi raporlarının beklendiği belirtildi.

Fransa'da başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesindeki Rambouillet kasabasında yangının çıktığı 3 katlı bir binada itfaiye ekipleri ikisi çocuk 3 kişinin cesedine ulaşmıştı.