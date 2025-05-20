Yanlış ceset, doğru takım elbise: Aile, cenaze evine dava açtı

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Compton kentinde yaşanan olay, Otis Adkinson adlı 80 yaşındaki bir adamın vefatı sonrası cenaze işlemleri sırasında patlak verdi. Ailesi, Harrison-Ross Mortuary adlı cenaze evini, başka bir kişiyi Otis’in takım elbisesine giydirip tabuta koymakla suçladı.

Otis’in yeğeni Amentha Hunt, yerel KCAL News kanalına yaptığı açıklamada, tabuttaki kişinin amcası olmadığını hemen fark ettiğini söyledi:

“Amcamın takım elbisesini giymiş bir adam vardı ama o kişi amcam değildi. Bu asla yaşanmamalıydı. Yanlış bedeni görmek için oraya gitmedim.”

Durumu cenaze evi çalışanlarına ilettiğini, ancak ilk başta ciddiye alınmadığını belirten Hunt, “Onlara bu kişinin amcam olmadığını söyledim. O kadar koyu tenli değildi. Bir fotoğraf gösterdim ve çalışan bana ‘Evet, haklısınız. Bize bir dakika verin’ dedi” ifadelerini kullandı.

Hunt, bu olay nedeniyle amcasının defin işleminin üç saat geciktiğini de sözlerine ekledi.

“GÖRÜNTÜ, GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR”

Yaşadığı şokun etkisini hâlâ üzerinden atamadığını belirten Hunt, “O anı hiç unutamıyorum. Başka bir adamı amcamın kıyafetleri içinde görmek beni derinden yaraladı. Hâlâ o adamın yüzü gözümün önünde” ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Elvis Tran, olayın “akıl almaz bir ihmal” olduğunu belirterek, “Yanlış bedeni görmek bir yana, cenaze evinin bunu inkâr etmesi kabul edilemez. Bu temel bir özen yükümlülüğüdür. Başka aileler aynı travmayı yaşamamalı” dedi.

Harrison-Ross Mortuary ise tüm iddiaları reddederek, Amentha Hunt’a karşı "ihtarname" çekeceklerini açıkladı.