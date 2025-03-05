'Yanlışlıkla' akıl hastanesine kapatıldı: 45 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:40

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:43

Kimliğinin korunması için "Kasibba" olarak anılan kadının, aslen Sierra Leone'li olduğu ve henüz 7 yaşındayken hastaneye yatırıldığı belirlendi.

Kasibba’nın İngiltere'ye kaçırıldığı ve önce bir çocuk evinde yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak, ilerleyen süreçte yanlış teşhis konularak bir akıl sağlığı hastanesine yerleştirildi.

Hastanede tam 45 yıl geçiren Kasibba'nın, 25 yıl boyunca tecrit altında tutulduğu ve günlerinin büyük bir kısmını kilitli bir odada geçirdiği ifade edildi. Çıkmasına izin verilmediği için dışarıdaki insanları izleyebilmesi adına çitlerde küçük bir delik açıldığı öğrenildi.

SERBEST KALMASI İÇİN YILLARCA MÜCADELE VERİLDİ

Kasibba'nın hiçbir ailesi bulunmuyordu. Onun durumunu fark eden klinik psikolog Dr. Patsie Staite, serbest bırakılması için 9 yıl süren bir hukuk mücadelesi başlattı.

2013 yılında hastanenin rutin bir incelemesini yapan Dr. Staite, Kasibba’nın dosyasını inceledikten sonra büyük bir yanlış yapıldığını fark etti. Kasibba’nın yıllarca "tehlikeli" ve "zararlı" biri olarak tanımlandığını belirten Staite, bu iddiayı destekleyen yalnızca tek bir olay olduğunu söyledi.

Bu olay, Kasibba'nın 19 yaşındayken yaşadığı bir yön kaybıydı. Hastanede yangın alarmı nedeniyle yapılan bir tahliye sırasında, kendisine yaklaşan başka bir hastayı korkudan tırmaladığı kayıtlara geçmişti. Ancak bu olay, onun ömür boyu akıl hastanesinde kalmasını gerektirecek bir tehdit oluşturmadığı halde, ona "tehlikeli" etiketi yapıştırılmasına neden oldu.

Dr. Staite, yaşananları içeren 50 sayfalık bir rapor hazırlayarak, Kasibba’yı hastaneye yerleştiren Kuzey Londra’daki Camden Belediyesi'ne sundu. Ancak, serbest kalması için yalnızca bir rapor yetmedi ve 2016 yılında sadece onun kurtuluşuna odaklanan bir "kaçış komitesi" kuruldu.

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASI 45 YIL SÜRDÜ

Tüm çabalara rağmen Kasibba’nın serbest kalabilmesi ancak Koruma Mahkemesi’nin kararıyla mümkün oldu. Engelli hakları örgütü Changing Our Lives adına bağımsız avukat olarak atanan Lucy Dunstan, süreci takip etti. Ancak mahkemenin tahliyeyi onaylaması altı yıl daha sürdü ve Kasibba ancak 2022 yılında özgürlüğüne kavuşabildi.

Kasibba özgürlüğüne kavuştuğunda büyük bir sevinç yaşayan Lucy Dunstan, "Ağladım, rahatladım, hayranlık duydum. Bu onun başarısıydı. Yıllarca mücadele etti ve sonunda özgürlüğüne kavuştu" dedi.

Şimdi toplum içinde yaşayan Kasibba, nazik dokunuşlar ve jestlerle iletişim kurduğu destek görevlileri tarafından da seviliyor. Bakım müdürü, onun inanılmaz bir mizah anlayışına sahip olduğunu ve çok özel bir insan olduğunu belirtti.