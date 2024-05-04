Yapay zeka destekli Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tanıtıldı: 'Diplomasi alanında bir ilk...'

Yayınlanma: 04.05.2024 - 12:32

Güncelleme: 04.05.2024 - 12:32

Ukrayna, Dışişleri Bakanlığı adına resmi açıklamalar yapacak olan “Victoria” adlı yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir sözcüyü tanıttı.

Bakanlık, “tarihte ilk kez” insanlar tarafından yazılmaya devam edecek olan açıklamalarını okumak için dijital bir sözcü kullanacağını söyledi.

Koyu renk bir takım elbise giyen sözcü, sosyal medyada yayınlanan bir sunumda kendisini “dijital bir kişi” olan Victoria Shi olarak tanıttı. Yapay zeka figürü, konuşurken elleriyle işaretler yapıyor ve başını hareket ettiriyor.

Dışişleri Bakanlığı, Shi tarafından verilen demeçlerin yapay zeka tarafından üretilmeyeceğini, “gerçek insanlar tarafından yazılacağını ve doğrulanacağını” söyledi.

“Yapay zeka sadece görsel kısmı oluşturmamıza yardımcı oluyor” diyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, yeni sözcünün “dünyada hiçbir diplomatik servisin henüz yapmadığı teknolojik bir sıçrama” olduğunu kaydetti.

Kuleba, Victoria'nın yaratılmasının ana nedeninin diplomatlar için “zaman ve kaynak tasarrufu” olduğunu söyledi.

Victoria'nın yaratıcıları, Ukrayna'daki savaşla ilgili sanal gerçeklik içerikleri de hazırlamış olan Game Changers adlı bir ekip.

Sözcünün adı “zafer” kelimesinden ve Ukraynaca'da yapay zeka anlamına gelen “shtuchniy intelekt” ifadesinden geliyor.

Victoria, şu anda tartışmalı bir konu olan konsolosluk hizmetleri hakkında yorum yapacak.

Ukrayna geçtiğimiz hafta yurtdışında yaşayan savaşma yaşındaki erkeklere yönelik bu tür hizmetleri askıya alarak, bu kişilerin idari prosedürler için ülkelerine dönmelerini ve potansiyel olarak askere alınmalarını gerekli kıldı.

Victoria'nın görünüşü ve sesi, reality show The Bachelor'ın Ukrayna versiyonunun eski yarışmacısı Rosalie Nombre'ye göre modellendi. Nombre Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde doğdu. Instagram hesabında 54 bin takipçisi olan Nombre, bu hesabını melez Ukraynalılar ve Rusça konuşarak büyüyenlerle ilgili klişeleri tartışmak için kullanıyor.