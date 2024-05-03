Ukrayna'ya hava savunma desteği: Yeni bir askeri yardım paketi sağlayacak

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica, İtalya'nın G7 zirvesi öncesinde Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi sağlayacağını yazdı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 03.05.2024 - 13:12
Ukrayna'ya hava savunma desteği: Yeni bir askeri yardım paketi sağlayacak
Abone Ol google-news

La Repubblica gazetesinin İtalyan yetkililere dayandırdığı haberine göre İtalya, 13-15 Haziran tarihlerinde Puglia'da düzenlenecek G7 zirvesi öncesinde Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi sağlayacak.

Yetkililere göre, İtalya'nın dokuzuncu yardım paketi olan Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketi, Fransa ile ortaklaşa üretilen SAMP-T hava savunma sisteminin teslimatını da içerecek. 

İtalya'nın kendi stoklarından Ukrayna'ya gönderebileceği SAMP-T hava savunma sisteminin şu anda Slovakya'da hizmet verdiği kaydedildi.

Bunun dışında İtalya'nın elinde ikisinin G7 zirvesi öncesinde güvenliği sağlamak için kullanılacağı, üçüncüsünün yedekte beklediği ve dördüncüsünün de Kuveyt'e geçici olarak kiralanmış olan dört SAMP-T bataryası daha bulunduğu belirtildi.

Ocak ayında İtalyan parlamentosu Ukrayna'ya askeri yardım da dahil olmak üzere daha fazla yardım yapılması yönünde oy kullandı. 

Şubat ayı sonunda ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve İtalya Başbakanı Meloni, iki ülke arasında 10 yıllık bir güvenlik anlaşması imzaladı. 


italya haberleri Ukrayna haberleri

İlgili Haberler

İtalyan donanmasının ardından İngiliz gemisi de İzmir’e söküme getirildi

İtalyan donanmasının ardından İngiliz gemisi de İzmir’e söküme getirildi
Atalanta gol oldu yağdı: İtalya Kupası'nda final biletini 4 golle aldı!

Atalanta gol oldu yağdı: İtalya Kupası'nda final biletini 4 golle aldı!
İtalyan basınına konuştu: Arda Turan'dan transfer itirafı!

İtalyan basınına konuştu: Arda Turan'dan transfer itirafı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Maçoğlu'ndan 'borç' açıklaması: Açıklama yayınlayacağım

Maçoğlu'ndan 'borç' açıklaması: Açıklama yayınlayacağım
Yıldızlar altında tarih yolculuk başladı! Efes Antik Kenti ziyaretçilerini ağırlıyor

Yıldızlar altında tarih yolculuk başladı! Efes Antik Kenti ziyaretçilerini ağırlıyor
Son Dakika... TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı
Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs 2024 altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs 2024 altın fiyatları…
Melih Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı fotoğraf 'kendi dönemine' ait çıktı

Melih Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı fotoğraf 'kendi dönemine' ait çıktı
Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 3 Mayıs 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 3 Mayıs 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu
Son Dakika... Fed faiz kararını açıkladı!

Son Dakika... Fed faiz kararını açıkladı!
ÖSYM soru kitapçıklarının gizli yolculuğu: Kapalı matbaa merkezi

ÖSYM soru kitapçıklarının gizli yolculuğu: Kapalı matbaa merkezi