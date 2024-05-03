Ukrayna'ya hava savunma desteği: Yeni bir askeri yardım paketi sağlayacak

Yayınlanma: 03.05.2024 - 13:12

Güncelleme: 03.05.2024 - 13:12

La Repubblica gazetesinin İtalyan yetkililere dayandırdığı haberine göre İtalya, 13-15 Haziran tarihlerinde Puglia'da düzenlenecek G7 zirvesi öncesinde Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi sağlayacak.

Yetkililere göre, İtalya'nın dokuzuncu yardım paketi olan Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketi, Fransa ile ortaklaşa üretilen SAMP-T hava savunma sisteminin teslimatını da içerecek.

İtalya'nın kendi stoklarından Ukrayna'ya gönderebileceği SAMP-T hava savunma sisteminin şu anda Slovakya'da hizmet verdiği kaydedildi.

Bunun dışında İtalya'nın elinde ikisinin G7 zirvesi öncesinde güvenliği sağlamak için kullanılacağı, üçüncüsünün yedekte beklediği ve dördüncüsünün de Kuveyt'e geçici olarak kiralanmış olan dört SAMP-T bataryası daha bulunduğu belirtildi.

Ocak ayında İtalyan parlamentosu Ukrayna'ya askeri yardım da dahil olmak üzere daha fazla yardım yapılması yönünde oy kullandı.

Şubat ayı sonunda ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve İtalya Başbakanı Meloni, iki ülke arasında 10 yıllık bir güvenlik anlaşması imzaladı.