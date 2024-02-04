Yapay zeka ile çalışan Çin 'hiper uydu'su fırlatıldı
Çin, dünyada yapay zeka teknolojisiyle çalışan ilk ticari "hiper uydu"sunu yörüngeye yolladı..
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, "Xingshidai-18" (Rongpiao) adlı uydu, Smart Dragon-3 (SD-3) roketiyle, Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi tarafından, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Yangciang şehri açıklarından yerel saatle 11.06'da fırlatıldı.
Mısır'ın NExSat-1 uydusunu da taşıyan söz konusu roket, yörüngeye yollandı.
Guoxing Havacılık ve Uzay Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen "Xingshidai-18" uydusu, dünyanın yörüngesine yollanan ilk yapay zeka ile çalışan ticari uydu oldu.
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