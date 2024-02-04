Rus kozmonot rekor kırdı

Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:05

Güncelleme: 04.02.2024 - 15:13

Rusya'nın resmi uzay kuruluşu, Rus kozmonot Oleg Kononenko'nun, yörüngede 878 günden fazla süre geçiren vatandaşı Gennady Padalka'yı geride bırakarak, uzayda geçirilen toplam süre açısından dünya rekoru kırdığını duyurdu.

Kononenko'nun 5 Haziran'da uzayda toplam bin güne ulaşması beklenirken, Kononenko, dünyadan yaklaşık 423 kilometre uzakta yörüngede döndüğü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yapılan bir röportajda, "Uzaya en sevdiğim şeyi yapmak için uçuyorum, rekor kırmak için değil" dedi.

Kononenko, "Tüm başarılarımla gurur duyuyorum, ancak insanın uzayda toplam kalış süresi rekorunun hala bir Rus kozmonota ait olmasıyla daha da gurur duyuyorum" diye ekledi.

59 yaşındaki kozmonotun toplam 878 gün, 11 saat, 29 dakika ve 48 saniyelik süreyi aşarak Padalka'nın ardından birinci sırayı aldığı onaylandı.

Sovyetler Birliği, uzay yarışının ilk yıllarında, 1957'de Dünya yörüngesine bir uyduyu (Sputnik 1) fırlatan ilk ülke oldu. Ardından Sovyet kozmonot Yuri Gagarin, 1961'de uzaya giden ilk insan oldu. Ancak 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra, Rusya'nın uzay programı büyük finansman sıkıntısı ve yolsuzlukla boğuştu.

Uzaydaki yaşamında "Kendimi yoksun veya izole edilmiş hissetmiyorum" diyen kozmonot, "Ancak eve döndüğümde, benim yokluğumda yüzlerce gün boyunca çocukların babasız büyüdüğünü fark ettim" dedi.

Kozmonotların artık akrabalarla iletişim kurmak için görüntülü görüşme ve mesajlaşmayı kullanabileceğini ancak teknolojik gelişmeler nedeniyle her yeni uzay uçuşunda bunu hazırlamanın zorlaştığı söylendi.

Kononenko, kozmonot eğitimi almadan önce çocukluğunda uzaya gitmeyi hayal ettiğini, bir mühendislik enstitüsüne kaydolduğunu anlattı. İlk uzay uçuşunu 2008 yılında gerçekleştirdi.