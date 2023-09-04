Yayınlanma: 04.09.2023 - 17:24

Güncelleme: 04.09.2023 - 17:24

Çin hükümetinin onayladığı ve iktidardaki Komünist Parti'nin resmi çizgisini benimsemiş gibi görünen pek çok yapay zeka sohbet botundan birine göre, Tayvan'ın askeri yollarla ele geçirilmesi muhtemel.

Ada ülkesi 1949'daki iç savaşın ardından anakaradan ayrıldığından beri kendi kendini yöneten bir demokrasi olsa da Çin, ulusal topraklarının parçası olduğunu belirterek Tayvan üzerinde hak iddia ediyor.

Sohbet botları Tayvan'ı Çin'in ayrılmaz bir parçası diye tanımlıyor.

Çin hükümeti, teknoloji devi Baidu'nun geliştirdiği Ernie adlı bot ve TikTok'un sahibi ByteDance'in Doubao'su dahil bir dizi yapay zeka sohbet botunun ülkede kullanımını kısa süre önce onaylamıştı.

Hükümet gözetiminin bu sohbet botlarının sağladığı bilgilerin doğruluğunu nasıl etkilediğini görmek için bu yapay zeka hizmetlerinden bazılarını test eden Bloomberg, bunların iktidardaki Komünist Parti'nin çizgisini takip etmek üzere eğitildiğinin anlaşıldığını tespit etti.

Tayvan'ın bir ülke olup olmadığı sorulduğunda test edilen tüm sohbet botlarının, kendi kendini yöneten adanın Çin'in bir parçası olduğunu belirttiği ve Baidu'nun Ernie sohbet botunun da Çin'in askeri yollarla Tayvan'ı ele geçirmesinin muhtemel olduğunu söylediği bildirildi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre Zhipu adlı sohbet botu, uzmanların son 20-30 yılın en zayıf dönemlerinden birini yaşadığını söylediği Çin'in mevcut ekonomik durumunu "sevinç ve üzüntülerin karışımı" diye tanımladı.

SenseTime adlı başka bir sohbet botunun da ekonomiyi "gayet istikrarlı" diye tanımladığı bildirildi.

Habere göre "hassas içerik" olarak kabul edilebilecek sorulara yanıt vermesi istendiğinde Ernie adlı botun "konuyu değiştirdiği", Zhipu'nun ise "tartışmalı" bulunması halinde yanıtı sildiği tespit edildi.

Bu tür üretken yapay zeka araçları büyük miktarda veriyi analiz ederek kullanıcı sorularına insan benzeri, eşsiz yanıtlar vermek üzere eğitiliyor.

Örneğin OpenAI'ın ChatGPT'si karmaşık araştırmaları özetlemekten, mantıksal soruları yanıtlamaya ve öğrencilerin dersleri geçmesi için kilit önemde olduğu düşünülen işletme ve tıp fakültesi sınavlarını geçmeye kadar çok çeşitli yetenekler sergiliyor.

Çin merkezli bir dizi şirketin kendi yapay zeka sohbet botu versiyonlarını üretmeye çalışması, Çin'in siber uzay düzenleyicisinin üretici yapay zeka hizmetleri geliştiren şirketler için temel kurallar çıkarmasına yol açmıştı.

Ancak bu sohbet botlarının piyasaya sürülmesinden önce, Çin hükümeti birkaç ay boyunca üretken yapay zeka sektörünü düzenleme yönünde çabalar sergilemişti.

Önerilen kurallardan bazıları Çin'in yapay zeka sistemlerinin içeriğinin "sosyalist temel değerleri" yansıtmasını ve "devlet gücünü" veya "ulusal birliği" zayıflatan bilgilerden kaçınılmasını sağlamaya çalışıyordu.

Baidu'nun perşembe günü Ernie'yi halka tamamen açık bir şekilde kullanıma sunmasıyla, şirketin hisse senedi fiyatı duyurunun ardından yüzde 3'ün üzerinde arttı.

Baichuan ve Zhipu AI gibi diğer yapay zeka şirketleri de ChatGPT benzeri büyük dil modellerini perşembe günü piyasaya sürdü.

İktidardaki Komünist Parti, teknoloji şirketlerinin sohbet botlarını güvenlik incelemesinden geçirmesini ve ürünleri halka açılmadan önce onay almasını gerektiren düzenlemeleri 15 Ağustos'ta yayımlamıştı.

Ayrıca bu tür yapay zeka hizmetleri sağlayan şirketlerin, hükümetin veri taleplerine uyması gerekiyor ki bu tür düzenlemeler halihazırda ABD'de mevcut değil.