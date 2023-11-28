Yapay zeka, Kardiyoloji'de devrim yaptı: Tedaviyi değiştiriyor, riskleri azaltıyor

Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:40

Güncelleme: 28.11.2023 - 11:40

Yapay zeka, on yıl içinde kalp krizine yol açabilecek riskleri tanıyarak kardiyolojide de devrim yaratıyor.

Dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olan Kardiyovasküler hastalıklar, yılda 17,3 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Bu sayının 2030 yılına kadar 23,6 milyona yükselebileceği tahmin ediliyor.

Tedbir ve daha iyi tıbbi bakım sayesinde kalp krizi vakalarındaki ölüm oranının önemli ölçüde azaltıldığı belirtilirken, yapay zekanın da yardımıyla daha da azaltılabileceği ifade ediliyor. Potansiyel riskleri zamanında tespit etme yeteneğine sahip olan yapay zeka, bir muayenenin verilerinden, en eğitimli personelden bile çok daha hızlı bir şekilde kalıpları veya anormal değerleri algılayabiliyor.

Yapay zekanın, örneğin, göğüs ağrısı çeken ve tomografi çekilmesine rağmen kalp krizi riski altında olduğu tespit edilemeyen binlerce hastanın hayatını kurtarabileceği, çünkü koroner arterlerdeki çok küçük daralmaların genellikle tespit edilemediği vurgulandı.

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, önemli koroner arter stenozu olmayan hastalarda bile bu tür anormalliklerin varlığını tespit edebilen ve böylece on yıl içinde kalp krizi riskini öngörebilen bir yapay zeka aracı geliştirdiler.

Oxford Üniversitesi Radcliffe Tıp Bölümü'nden Profesör Charalambos Antoniadis liderliğindeki araştırma ekibi, İngiltere'deki sekiz hastaneden 40 bin kişinin muayenelerini analiz etti. Vakaların yaklaşık 3/4'ünde belirgin bir darlık bulgusuna rastlanmadı ve hastalar derhal taburcu edildi. Ancak, verilerin analizi, yalnızca önemli koroner darlığı olan hastaların risk altında olmadığını gösterdi.

Araştırma ekibinin yapay zeka aracı, iltihaplı arterlerin etrafındaki yağa bakıyor ve böylece gerçek riski hesaplıyor, çünkü bu tür varyasyonlar kalp krizi riskinin arttığını gösteriyor.

Öncü bir pilot projede, tıbbi ekip 744 hasta için yapay zeka destekli bir risk değerlendirmesi geliştirdi. Bu değerlendirmeye dayanarak, sorumlu doktorlar vakaların %45'inde tedaviyi değiştirmeye karar verdi. Araştırmaya göre, bu teknolojinin kullanımı test edilen kişiler arasında kalp krizlerini %20'den fazla, ölümleri ve felçleri ise %8 oranında azalttı.

Profesör Charalambos Antoniadis, çalışmaya ilişkin, "Her yıl birçok insan kalp krizi nedeniyle gereksiz yere ölüyor. Hastaların tedavisini şekillendirmek için yapay zekadan yararlanmamız çok önemli. Burada, doktorların bir hastanın karşı karşıya olduğu riskleri daha net bir şekilde görebilmeleri halinde tedavinin seyrinin değiştirilebileceğini ve hatta iyileştirilebileceğini gösterdik" ifadelerini kullandı.