Yapay zeka tarafından 'göçmenler' hakkında müzik: Almanya'da Top 50'ye girdi...

Yayınlanma: 19.08.2024 - 11:54

Güncelleme: 19.08.2024 - 11:54

Yapay zeka tarafından göçmenler hakkında oluşturulan “Verknallt in einen Talahon” adlı müzik, çoğu göçmenlerle ilgili ırksal klişelere dayanan modern sözleri 60'ların schlager pop'uyla birleştiren bir parodi şarkı.

Şarkı, dünyanın en büyük dördüncü müzik pazarı olan Almanya'da 48 numaraya yükseldi. Yayınlanmasının üzerinden bir ay geçmeden Spotify'da 3,5 milyon kez dinlenen şarkı, yayın platformunun küresel viral listesinde 3 numarada yer alıyor.

“Butterbro” adını kullanan şarkının yaratıcısı Josua Waghubinger, şarkının nakaratını kendi sözlerini basit metin komutlarından vokal ve enstrüman üretebilen bir yapay zeka aracı olan Udio'ya aktararak oluşturduğunu söyledi.

Josua Waghubinger, “Bence şarkıda hala yaratıcı bir proje olması için yeterince yaratıcı özgürlük var” diye konuştu.

Şarkı, Alman medyasında sadece kullanılan prodüksiyon teknolojisiyle değil, aynı zamanda lirik içeriğiyle de dikkat çekti.

AŞAĞILAYICI İMALAR İÇERİYOR

“In Love with a Talahon” olarak tercüme edilen şarkı, “buraya gel” anlamına gelen Arapça “taeal huna” ifadesinin Almancalaştırılmış bir versiyonuna atıfta bulunuyor, ancak şu anda Almanya'da göçmen kökenli genç erkek gruplarını tanımlamak için yaygın olarak kullanılıyor ve genellikle aşağılayıcı imalar içeriyor.

Waghubinger, açıkça maço davranışlarla “göz kırparak ve ayrımcılık yapmadan” dalga geçen bir şarkı yapmak istediğini söyledi, ancak öncelikli motivasyonunun sosyal medyada viral olacak bir parça üretmek olduğunu ekledi.

Waghubinger, “Kendime koyduğum meydan okuma buydu” dedi.

TEPKİLER GELDİ

Die Welt gazetesinin kültür editörü Marie-Luise Goldmann, şarkının parodi ile ayrımcılık arasında ince bir çizgide yürüdüğünü söyledi.

Goldmann, “Göçmen gençlik kültürünün Alman schlager muhafazakârlığıyla harmanlanması bile dinleyicileri rahatsız ettiği kadar heyecanlandıracaktır. Şarkıdaki talahon geri kalmış cinsiyet imajını gizlemiyor ama [Butterbro'nun] bunu önemsizleştirdiği mi, yücelttiği mi yoksa saldırdığı mı tartışılır” dedi.

Diffus müzik dergisi yazarlarından Felicia Aghaye, şarkının popülaritesini “iki kat sorunlu” olarak nitelendirdi çünkü “talahon” genç Almanlar ve Avusturyalılar arasında göçmenlere yönelik bir hakaret olarak yerleşmişti.

Aghaye, “Örneğin sağcı gruplar bu terimi bir öcü yaratmak ve İslamofobi ile yabancı düşmanlığını körüklemek için kullanıyor. Asıl sorunlu olan, Butterbro'nun bu terim etrafındaki olumsuzlukları anlamıyor gibi görünmesidir. Onun izlediği yol bir ölçüde bu terimin ana akım haline gelmesine yardım ve yataklık etmektir” diye konuştu.