Almanya'da Süper Kupa Bayer Leverkusen'in
Almanya Süper Kupa maçında Bayer Leverkusen, Stuttgart'ı normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarda 4-3 mağlup etti ve kupayı kazandı.
Almanya Süper Kupa maçında Bayer Leverkusen ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 beraberlikle biten maçı penaltılarda Bayer Leverkusen 4-3 kazandı.
Stuttgart'ın golleri 15. dakikada Enzo Millot ve 63. dakikada Deniz Undav ile gelirken, Bayer Leverkusen'in golleri 11. dakikada Victor Boniface ve 88. dakikada Patrick Schick ile geldi.
Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Bayer Leverkusen kupanın sahibi oldu.
Leverkusen'de Martin Terrier, 37. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte Stuttgart, Almanya Süper Kupa'nın sahibi olmayı başardı.
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