Yaptırımlar alkol piyasasını da vurdu: Rusya, votka fiyatlarını artırıyor
Rusya, uygulanan yaptırımların getirdiği üretim maliyeti nedeniyle ve ülkede sahte içkilerin önüne geçebilmek için votka fiyatlarını artıracak.
Rusya Maliye Bakanlığı, ülkede votka gibi çok tüketilen alkollerin minimum perakende fiyatını artıracak.
Bakanlık, Ocak 2023'te yürürlüğe girecek alkol ve sigara konusundaki önlemlerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra uygulanan yaptırımlar sonucunda artan üretim maliyetlerinin bir sonucu olduğunu duyurdu.
Taslak ürün çalışmalarına göre, votka dahil olmak üzere çok tüketilen alkol ürünlerinin minimum fiyatı 0,5 litrelik şişe başına 261 ruble'den (4,4 dolar) 281 rubleye (4,8 dolar) yükselecek.
Asgari konyak fiyatı 0,5 litrelik şişe başına 480 rubleden (8,1 dolar) 517 rubleye (8,8 dolar) yükselirken, brendi maliyeti 349 rubleden (5,9 dolar) 375 rubleye (6,6 dolar) yükselecek.
Rusya Maliye Bakanlığı, işçilik dahil artan üretim maliyetleri, etil alkol maliyetindeki artış, bu yılın başlarında getirilen ve Rus firmalarının belirli ekipmanları almasını zorlaştıran yaptırımlar nedeniyle zamların yapıldığını belirtiyor.
Bakanlık ayrıca, piyasanın ucuz sahte ürünlerle dolmasını önlemek için çok tüketilen alkollerde zam uygulayacağını bildirdi.
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