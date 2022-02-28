Yaptırımların ardından Rus menkul kıymetlerin satışına yasak geldi
Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasındaki işlemlere başlama saatini ertelerken, yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışını geçici olarak yasakladı.
Rusya Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle (TSİ) 07.00’da başlaması gereken döviz piyasasındaki işlemlerin saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.
Açıklamada, Rus piyasasındaki işlemlerde yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışının da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
ABD ve Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya Merkez Bankası’nın söz konusu ülkelerde bulunan yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervinin dondurulduğunu açıklamıştı.
Ayrıca çok sayıda Rus bankasına da yaptırım uygulanırken, Avrupa Birliği hava sahasının da Rus uçaklarına kapatılması kararı verilmişti.
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