Yardım faciaya dönüştü: 18 Filistinli hayatını kaybetti!

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bölgeye havadan bırakılan yardımların bazılarının denize düştüğü, yardımlara ulaşmak isteyen 12 Filistinlinin boğularak hayatını kaybettiği, 6 Filistinlinin ise farklı noktalarda çıkan izdiham sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 18:06
Yardım faciaya dönüştü: 18 Filistinli hayatını kaybetti!
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Gazze’ye farklı ülkeler tarafından havadan yapılan insani yardım operasyonları faciaya yol açtı. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, havadan bırakılan yardımların bazılarının denize düştüğü, yardımlara ulaşmak isteyen 12 Filistinlinin boğularak hayatını kaybettiği ifade edildi. 

“HAVADAN YARDIM SON BULSUN”

Yardımların düştüğü farklı noktalarda ise izdiham çıktığı, 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Havadan yardım yapan tüm ülkelerin tehlike konusunda daha önce uyarıldığı belirtilerek, “Havadan yardım operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunuyor, açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kalan Filistin halkımıza insani yardım ulaştırılması için kara geçişlerinin derhal açılmasını talep ediyoruz” denildi.

CAN KAYBI 32 BİNİ AŞTI

İsrail ordusu, 172 gündür Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 81 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin de yaralandığı bildirildi. 

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 414’e, yaralı sayısının ise 74 bin 787’ye yükseldiği aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde öldürülen öğrenci sayısının ise 5 bin 826’ya, yaralananların sayısının ise 9 bin 570’e ulaştığı belirtildi.


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