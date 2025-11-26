Yarım asırlık cinayet çözüldü: FBI raporu soruşturmayı yanıltmış

ABD’nin New Hampshire eyaletinde 1975 yılında işlenen bir kadın cinayeti, neredeyse yarım yüzyıl sonra çözüldü. Yetkililer, soruşturmayı yıllarca çıkmaza sokan nedenin, FBI’ın o dönem hazırladığı hatalı adli rapor olduğunu açıkladı.

Failin, olay sırasında ana şüpheli olan komşu Ernest Theodore Gable olduğu belirlendi; ancak Gable 1987’de öldürüldüğü için hiçbir zaman yargılanamadı.

22 yaşındaki Judith Lord, 20 Mayıs 1975’te Concord’daki dairesinde ölü bulundu. Apartman yöneticisi, genç kadının bir süredir ödenmemiş kirayı kontrol etmek için eve girdiğinde Lord’un yatağında cansız bedenini gördü.

Lord’un 20 aylık oğlu, yan odadaki beşikte sağ ve zarar görmemiş halde bulundu. Adli tıp raporu, ölüm nedeninin elle boğma olduğunu tespit etti.

Polis, dairede ciddi bir arbede yaşandığını saptadı. Lord’un vücudunda tespit edilen yabancı saçlar ve yataktaki örnekler, ayrıca nemli bir havlunun üzerinde bulunan kurumuş semen bulguları, cinsel saldırı ihtimalini güçlendirdi.

Soruşturmayı yönlendiren en önemli bulgu ise Lord’un komşusu Ernest Theodore Gable’ın parmak izlerinin olay yerinde bulunmasıydı.

FBI'IN HATALI ANALİZİ

New Hampshire Başsavcısı John M. Formella, soruşturmanın yıllarca ilerlememesinin nedenini açıkladı: 1975 tarihli bir FBI raporu, mikroskobik saç incelemesi sonucu yanlış bir sonuca varmış, saçların Gable’a ait olamayacağını belirtmişti.

Formella, “Bu hatalı rapor, soruşturmayı ciddi şekilde engelledi” dedi.

Araştırma sırasında dedektifler, Lord’un uzun süredir hem eşi Gregory Lord’dan hem de komşusu Gable’dan korktuğunu öğrendi.

Lord’un kız kardeşine, Gable’ın kendisine “çıplak görmek istediğini söylediğini” anlattığı tespit edildi.

Lord’un eşi ise 4 Mayıs 1975’te genç kadına yönelik saldırı nedeniyle tutuklanmış ve para cezasına çarptırılmıştı.

Ancak Gregory Lord, cinayet gecesi için ailesi tarafından doğrulanan bir sağlam alibi sundu ve şüphe listesinden çıkarıldı.

Lord, ölümünden bir gün önce işten aldığı son maaşını bozdurmuş ve komşularla vakit geçirdikten sonra eve dönmüştü. Gable’ın eşi, Lord’un gece yarısı eve geldiğini ve duş aldığını duyduğunu söyledi.

Saat 00.50 sıralarında komşular, Lord’un dairesinden çığlık sesleri, ardından da “inleme” olarak tarif edilen başka sesler duyduklarını bildirdi.

TACİZ İDDİALARI YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından tanıklar, Lord’un Gable tarafından uzun süredir rahatsız edildiğini anlattı.

Bir çalışma arkadaşı, Lord’un “Bu adam sürekli kapımda, penceremde; beni hep rahatsız ediyor” dediğini aktardı.

Gable, o dönemde hiçbir zaman suçlanmadı.

Ernest Theodore Gable, 1 Şubat 1987’de Los Angeles’ta bıçaklanarak öldürüldü.

Başsavcı Formella, Gable bugün hayatta olsaydı birinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanacağını söyledi.

Formella, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu sonucun, Judy Lord’un ailesine ve Concord toplumuna yarım asır sonra da olsa huzur getirmesini diliyorum. Bu çözüm, hiçbir soğuk dosyanın gerçekte kapanmadığını gösteriyor.”