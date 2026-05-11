Yarım asırlık gizem sona erdi: Kayıp kadın 53 yıl sonra teşhis edildi

ABD’de yarım asrı aşkın süredir çözülemeyen bir kayıp vakası, DNA analizi sayesinde aydınlatıldı. San Francisco Polis Departmanı, 1973 yılında kaybolan 27 yaşındaki Cheryl Lanier’in, yıllar sonra Texas’ta kimliği belirsiz bir “Jane Doe” olarak hayatını kaybettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis açıklamasına göre Cheryl Lanier, San Francisco Körfez Bölgesi’nde en son 1973 yılında görüldü. Ancak Lanier için resmi kayıp başvurusu ancak 2010 yılında yapıldı.

Yetkililer, neden 37 yıl boyunca kayıp ihbarı yapılmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

San Francisco Polisi’nin Kayıp Kişiler Birimi yıllarca dosya üzerinde çalışsa da soruşturma uzun süre sonuçsuz kaldı.

KRİTİK GELİŞME TEXAS’TAN GELDİ

Soruşturmada kritik gelişme Temmuz 2025’te yaşandı. Texas’ın Harris County bölgesindeki yetkililer, 1976 yılında ölen kimliği belirsiz bir kadının Lanier olabileceği yönünde San Francisco polisini bilgilendirdi.

Bunun üzerine San Francisco Polisi, Houston Police Department ve California Adalet Bakanlığı Adli Bilimler Bürosu ile ortak çalışma başlattı.

Yapılan DNA analizleri sonucunda “Jane Doe” olarak bilinen kişinin Cheryl Lanier olduğu kesinleşti.

KAMYONDAN ATLAMIŞ

Houston Polisi Sözcüsü Jodi Silva’nın açıklamasına göre Lanier, 30 Eylül 1976’da hayatını kaybetti.

Olaydan iki gün önce Lanier’in, Houston’daki Interstate 10 otoyolunda bir kamyon şoförünün yanına giderek kendisini araca almasını istediği belirtildi.

Şoförün ifadesine göre Lanier, kamyonun “patlayacağını” söyleyerek direksiyona geçmek istedi. Şoförün bunu reddetmesi üzerine ise hareket halindeki araçtan atladı.

Ağır yaralanan Lanier hastaneye kaldırıldı ancak iki gün sonra yaşamını yitirdi.

TANIKLAR DA HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, olay günü ifade veren kamyon şoförü ile iki tanığın yıllar içinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Soruşturmada adı geçen üçüncü bir tanığa ise ulaşılamadığı belirtildi.

Polis, vakanın çözülmesinde farklı eyaletlerdeki güvenlik birimlerinin ortak çalışmasının etkili olduğunu ifade etti.