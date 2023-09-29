Pakistan'da iki ayrı yerde intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da iki ayrı yerde meydana gelen bombalı intihar saldırısında en az 52 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 12:59
Pakistan'da iki ayrı yerde intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan'da yer alan Mastung bölgesinde Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Cami yakınında bombalı intihar saldırısı meydana geldi

Hükümet yöneticisi Atta Ullah'a göre, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Ullah, ölenler arasında üst düzey bir polis memuru olan Mohammad Nawaz'ın da bulunduğunu söyledi.

 

Polis Munir Ahmed, saldırıya ilişkin, "Bombacı, kendisini polis başkomiser yardımcısının aracının yakınında patlattı" dedi.

Mastung'da yaralılar yakındaki hastanelere kaldırılırken bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

İKİNCİ SALDIRI

Peşaver yakınlarındaki Hayber Pahtunhv bölgesindeki bir camide Cuma namazı sırasında meydana gelen ayrı bir patlamada ise en az 2 kişinin öldüğü ve yaklaşık 40 kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti saldırıyı "çok iğrenç bir eylem" olarak nitelendirdi.


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