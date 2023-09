Pakistan'da iki ayrı yerde intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan'da yer alan Mastung bölgesinde Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Cami yakınında bombalı intihar saldırısı meydana geldi

Hükümet yöneticisi Atta Ullah'a göre, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Ullah, ölenler arasında üst düzey bir polis memuru olan Mohammad Nawaz'ın da bulunduğunu söyledi.

UPDATE: First images of the mosque where the explosion took place, ambulances have been rushed to the site of incident: Police/Rescue Officials https://t.co/1bod3K7x0U pic.twitter.com/wsuwcw3hpl