Pakistan'da evde havan mermisi patladı: 5'i çocuk 8 ölü
Pakistan'ın Sindh eyaletinde bir evde havan mermisinin patlaması sonucu 5'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Kandhkot kentinde bir evde havan mermisi patladı.
Bölge Emniyet Müdürü Rahil Khoso yaptığı açıklamada, çocukların oyun oynarken bir çiftlik alanında bulduğu havan mermisini eve getirdiği ve mermiyle oynadıkları sırada patlamanın meydana geldiğini söyledi.
Khoso, patlamada 5'i çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını ifade etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri güvenlik kordonuna alındı.
Sindh Eyalet Başbakanı Maqbool Baqar ise havan mermisinin olayın yaşandığı bölgeye nasıl ulaştığına ilişkin polisten bilgi istedi. Silahlı soyguncuların ve grupların faaliyet gösterdiği Kandhkot'ta güvenlik güçleri operasyon başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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