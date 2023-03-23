Yasakla karşı karşıya kalan TikTok'un CEO'su Chew, ABD Kongresinde ifade verdi
ABD'de yasakla karşı karşıya olan Çinli sosyal medya platformu TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew, Kongrede ifade verdi. Chew, ifadesinde şirketin özellikle genç kullanıcılara yönelik zararlı içeriği önlemek için politikalarını gözden geçirdiklerini söylerken bir grup TikTok kullanıcısı ise ifade özgürlüğü kapsamında platformun yasaklanmaması çağrısı yaptı.
ABD'de 28 Şubat'ta, tüm federal kurumlara ait telefonlarda, TikTok yasağının uygulanması için 30 gün süre tanınmıştı. Ülkedeki TikTok kullanıcıları, ifade özgürlüğü kapsamında platformun yasaklanmaması çağrısı yaptı. Bir grup TikTok kullanıcısı ve milletvekili, başkent Washington'da Kongre binası önünde bir araya geldi.
'5 MİLYON UYGULAMA ÜZERİNDEN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR'
Temsilciler Meclisinde New York Temsilcisi olan milletvekili Jamaal Bowman, burada yaptığı açıklamada, 150 milyon Amerikalının TikTok kullandığını ve 5 milyon kadar küçük işletmecinin söz konusu uygulama üzerinden ürün ve hizmetlerini satıp geçimlerini sağladığını belirtti.
FACEBOOK ÖRNEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Bowman, TikTok'un sosyal medyada sorun teşkil eden tek platform olmadığını savunarak, Rusya'nın, Facebook üzerinden ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına değindi. Çin'e karşı ırkçılık, yabancı düşmanlığı yapılmaması gerektiğini kaydeden Bowman, "6 Ocak Kongre baskınından Myanmar'daki soykırıma kadar Amerikan sosyal medya şirketleri, kötülükleri ciddi şekillerde kolaylaştırmak için kullanıldı" dedi. Bowman, eski Başkan Donald Trump'ın, "6 Ocak Kongre baskınını kışkırtmak üzere Twitter'ı kullandığını" savundu.
'YALNIZCA TİKTOK'A ODAKLANILMAMALI'
Milletvekili Marc Pocan da ifade özgürlüğüne işaret ederek, verilere yönelik endişelerde yalnızca TikTok'a odaklanılmasının doğru olmadığını söyledi. TikTok kullanıcıları da platformun kendilerine sağladığı faydalardan bahsederek, yasaklanmaması gerektiği görüşünü savundu.
TİKTOK CEO'SU KONGREDE İFADE VERDİ
TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Zi Chew, bugün Kongrede platformla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Chew, şirketin özellikle genç kullanıcılara yönelik zararlı içeriği önlemek için politikalarını gözden geçirdiklerini kaydetti.
ABD'DE YASAK UYGULAMASI
ABD'de 28 Şubat'ta, tüm federal kurumlara ait telefonlarda, TikTok yasağının uygulanması için 30 gün süre tanınmıştı. Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok devlet kurumu, Kongrede Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.
ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etmişti.
ABD Temsilciler Meclisi, 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.
Maryland, Nebraska, Güney Carolina, Güney Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.
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