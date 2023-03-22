TikTok, ABD'de aylık 150 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 11:07

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 11:07

TikTok peş peşe yasaklanma haberleriyle gündeme gelse de şirket tarafından yapılan açıklama 'kullanıcıları çok da etkilememiş' dedirtiyor. Reuters'ta yer alan habere göre 2020 yılında aylık olarak aktif 100 milyon olan ABD'li TikTok kullanıcısı 2023 yılına gelindiğinde 150 milyon kullanıcıya ulaştı.

TIKTOK HER ŞEYE RAĞMEN POPÜRLİĞİNİ KORUYOR

ABD özelinde bazı yasaklarla gündeme gelen Çin merkezli kısa video paylaşma uygulaması Tiktok, uygulama hisselerini elden çıkartmazsa daha ciddi yasaklarla karşılaşacak.

Uygulama kullanıcı verilerini yasal olmayan bir şekilde toplaması ve Çin hükümetine bilgi sızdırması iddialarıyla yasaklanmak isteniyor.

TikTok'un 2021 yılında dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı vardı ve bu sayı 2023 yılında katlanmış durumda.