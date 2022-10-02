'Yaşayan Nostradamus'tan dehşete düşüren tahmin

02 Ekim 2022 Pazar, 09:21

Dünyayı kurtaracak Tanrı vergisi güçlerle donatıldığını savunan Athos Salomé, Covid-19, Kraliçe II. Elizabeth'in bu yıl ölmesi ve Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması gibi hadiseleri tahmin ettiğini öne sürüyor.

Minas Gerais eyaletine bağlı Divinópolis kentinde yaşayan Salomé, III. Dünya Savaşı'nın başlamak üzere olduğunu söyledi.

İngiliz Daily Star gazetesine konuşan Salomé, "III. Dünya Savaşı, Covid dünyada pandemi haline geldiğinde başladı. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle teyit edildi ve teknolojinin müthiş gelişmesiyle birlikte realite haline geldi" dedi.

12 yaşında diğer insanlardan farklı olduğunu fark ettiğin anlatan Salomé, "Bazen kendimden şüphe ediyordum, çünkü yaşanması muhtemel olmayan şeyler kısa süre içinde gerçekleşiyordu" ifadelerini kullandı.

Kendine atfettiği kabiliyetlerin nereden ve kimden geldiğine ilişkin şüphesi olmayan Salomé, insanlara yardım etmek için seçildiğine inanırken, insanları nasıl anlayacağını ve insanların ne aradığını bilmek gibi bir kahin yeteneğinin olduğu kanısında.

2012'de 2020 yılında patlak verecek Covid pandemisini, 44 gün önce ise Rusya'nın Ukrayna işgalini öngördüğünü iddia eden Athos Salomé, insan gücünün robotlarla yer değiştireceği yolundaki tahmininin de Elon Musk'ın insansı robotu Optimus'la gerçek olacağını düşünüyor.