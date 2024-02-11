Yaşın önemi yok dedirtti: 80 yaşında seks bağımlılığı

2023 yılında, 80'li yaşlarındaki dört seks bağımlısı tedavi edildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:50
Yaşın önemi yok dedirtti: 80 yaşında seks bağımlılığı
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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), 2023 yılında 80'li yaşlarındaki dört seks bağımlısının tedavi edildiğini açıkladı.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, rakamlara göre, 20'li yaşlarda olanlara kıyasla 80 yaş ve üzeri daha fazla kişinin "aşırı dürtüleri" ile bağlantılı sorunları olduğu tespit edildi.

NHS Digital'e göre geçen yıl 30 erkek ve yedi kadın seks bağımlılığı nedeniyle tedavi gördü. Ortalama yaş 57 iken, 20'li yaşlarda sadece üç kişinin tedavi gördüğü belirlendi.

Son beş yıl içinde biri 90'lı yaşlarında olmak üzere toplam 136 seks bağımlısının tedavi edildiği öne sürüldü. Seks bağımlıları, tüm zamanlarını seks yaparak veya seks yapmak isteyerek geçirebilirler. Bu durum genellikle ilişkilerin bozulmasına yol açmaktadır.

Ünlü bağımlılar arasında 79 yaşındaki aktör Michael Douglas da bulunuyor. 

İngiltere Bağımlılık Tedavi Grubu'ndan Lee Fernandes, seksin "yaşınız ne olursa olsun" birinin hayatını ele geçirebileceğini söyledi.

Fernandes sözlerine şöyle devam etti:

"Seks bağımlılığı, tamamen uzak durmak zorunda kalmadan tedavi edilebilir. Önemli olan ilk adımı atmak ve bir sorununuz olduğunu kabul etmektir"


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