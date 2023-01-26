Yavru kaplanı internette satmaya çalışırken polisler tarafından tutuklandı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 12:28

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 12:29

ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde polis, Carlos Eduardo Castro Alcaraz'ı, yasadışı sahip olduğu yavru kaplanı internet üzerinden satmaya çalışırken tutukladı.

Polis, hayvanın sosyal medya üzerinden 25 bin dolar gibi yüksek bir fiyata satıldığına dair bir ihbar alarak, alıcı kılığına girdi.

20 bin dolar olarak fiyatta pazarlık yapmayı başaran polis memurlarına Alcaraz'ın evini aramaları için bir arama emri verildi.

Polisler evde incelemelerde bulunarak, hayvanı "çok küçük bir kafes" olarak tanımlanan bir yerde buldular.

EVDE ÇEŞİTLİ HAYVANLAR DA VARDI

Evde kaplanın yanı sıra, bir timsah ve yavru kaplumbağalar da dahil olmak üzere başka hayvanlar da bulundu.

Polis Brian Bower, "Arama emri çıkarılırken arka planda kaplanın inlediğini duyabiliyordunuz. Bir şeylerin yolunda gitmediğini duyabiliyordunuz. Kaplan özellikle çok küçük bir kafesin içindeydi. Bir köpek kulübesinde bulabileceğiniz türden bir kafes. Yaklaşık iki ila üç metre" dedi.

Alcaraz'ın tutuklanmasının ardından evdeki tüm hayvanlar ilgili birimlere teslim edildi.

Alcaraz, başka birinin kaplana düzgün bakmadığını gördüğünü ve ondan 8 bin dolar karşılığında kaplanı satın aldığını söyledi.

Vahşi Yaşam Dünyası Hayvanat Bahçesi Başkanı Kristy Hayden, "Bu Arizona'da sık sık duyduğunuz bir şey değil. Ancak bu bir sorun. Bu dünya çapında bir sorun ve bu kaplanların nüfusunu büyük ölçüde etkileyen bir sorun. O küçük yavru büyüyüp 500 kiloluk bir kaplan olacak ve kaplanlar tepe yırtıcılardır. O kaplan sadece size zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda etrafındaki herkes için bir sorumluluktur ve bir şey olursa bunun bedelini eninde sonunda kaplan öder" dedi.