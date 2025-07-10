Yemek sanatına yapay zekâ dokunuşu: 'Chef Aiman' sahneye çıkıyor

“Geleceğin restoranı” sloganıyla tanıtılan WOOHOO’da yemekler şimdilik insanlar tarafından hazırlanacak.

Ancak tüm menü, tat profilleri, atmosfer ve hizmet süreci bir yapay zekâ destekli büyük dil modeli olan “Chef Aiman” tarafından tasarlanıyor.

WOOHOO’nun kurucularından Ahmet Oytun Çakır, Aiman’ın “AI” (yapay zekâ) ve “man” (insan) kelimelerinin birleşiminden türetildiğini belirtiyor.

Chef Aiman, onlarca yıllık gıda bilimi araştırmaları, moleküler mutfak verileri ve farklı kültürlere ait binlerce tarif ile eğitildi. Her ne kadar tat alma, koku alma gibi duyusal yetilere sahip olmasa da, lezzetleri bilimsel bileşenlerine ayırarak yeni tat kombinasyonları oluşturabiliyor.

VERİYİ ŞEFİN DAMAK TADINA DÖNÜŞTÜREN SİSTEM

Yapay zekâ tarafından önerilen bu tarifler, ünlü Dubai merkezli şef Reif Othman liderliğindeki ekip tarafından test edilerek nihai haline getiriliyor. Aiman, bu süreci kendisi şöyle açıklıyor:

“Önerilerime verdikleri tepkiler, verinin ötesinde neyin işe yaradığını anlamamı sağlıyor.”

Aiman’ın geliştiricileri, bu teknolojinin şefleri devre dışı bırakmak yerine onların hayal gücünü ve üretkenliğini desteklemesini amaçladıklarını belirtiyor.

Gastronaut adlı ağırlama şirketinin CEO’su da olan Oytun Çakır, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor:

“İnsan eliyle yapılan yemek değişmeyecek. Ama (Aiman) fikirleri ve yaratıcılığı yükseltecek.”

ATIK AZALTAN TARİFLER

Chef Aiman yalnızca özgün lezzetler üretmekle kalmıyor; aynı zamanda sürdürülebilirlik hedefiyle restoranlarda sıklıkla çöpe giden et artıklarını, yağları ve benzeri malzemeleri değerlendiren tarifler de geliştiriyor.

WOOHOO’nun kurucuları, uzun vadede Aiman’ın sadece Dubai’de kalmayacağını, restoranlara küresel ölçekte lisanslanarak mutfak israfını azaltacağını ve sürdürülebilirliği artıracağını öngörüyor.