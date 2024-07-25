Yemek yedikten sonra neden yüzmeye gitmemelisiniz?

Yayınlanma: 25.07.2024 - 16:47

Güncelleme: 25.07.2024 - 16:47

Çünkü basitçe, bu fikri bilim insanları desteklemiyor. Alınan cevap en fazla, sizinle aynı yaşta olan bir çocuğun gizemli ölümünü içeren abartılı bir anekdot olabilir.

Gerçek şu ki konuyla ilgili bilimsel literatür oldukça eksik ve var olanlar da yemekten sonra yüzmenin bir tehlike oluşturduğu fikrini desteklemiyor.

BU EFSANE NEREDEN ÇIKTI?

ABD’li acil tıp doktoru Dr. Michael Boniface, ABD merkezli sağlık gazetesi Mayo Clinic Minute'e verdiği demeçte, "Eski düşünceye göre, yemek yedikten sonra kanın bir kısmının sindirim için bağırsaklara yöneleceği ve böylece, kan dolaşımının kol ve bacaklarda azaldığı için yorgun ya da bitkin düşülürse boğulma riski artacağı söylenir" dedi.

Bu eski düşüncenin ne kadar eski olduğu bilinmese de bu fikre dair en eski yayınlardan biri 1908 tarihli Scouting for Boys (Erkek Çocuklar için İzcilik) adlı el kitabında bulunabilir.

116 yıl önce yazılan kitapta verilen ipuçları arasında, şunlar bulunuyor:

”İlk olarak, kramp tehlikesi vardır. Yemek yedikten sonra bir buçuk saat içinde, yani yemeğiniz sindirilmeden önce banyo yaparsanız, kramp girme olasılığı yükselir. Kramp size aşırı acı hissettirir, kollarınızı veya bacaklarınızı hareket ettiremezsiniz. Suda dibe doğru inersiniz. Boğulabilirsiniz ve bu sizin hatanız olacaktır."

Çocuklar için yazılan bir kitapta oldukça vahşi sözler kullanılmış hem de yanlış bilgiler verilmiş.

”BOĞULMA VAKALARINA RASTLANMADI”

Amerikan Kızıl Haçı Bilimsel Danışma Konseyi, 2011 yılında yemek yedikten sonra yüzmeye ilişkin mevcut bilimsel literatürü araştırdı ve hem eğlence amaçlı hem de rekabetçi yüzmede, "ölümcül ya da ölümcül olmayan boğulma vakalarına rastlanmadığı" tespit edildi.

Amerikan Kızıl Haçı, yayınında "Şu anda yüzmeden önce yemek yeme ile boğulma arasında herhangi bir bağlantıyı destekleyen hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Bu efsanenin varlığını sürdürmesi aktif olarak zararlı değildir, ancak yine de bu bir efsanedir" sonucuna vardı.

Ancak bu, havuza girmeden önce ağır bir yemek yerseniz midenizde sorun yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Dalga havuzu ve dolu bir mide, size utanç verici anlar yaşatabilir.