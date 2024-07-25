Antalya'da yüzmek için denize giren uzman çavuş boğuldu

Antalya'nın Finike ilçesinde yüzmek için denize giren uzman çavuş boğuldu.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:44
Antalya'da yüzmek için denize giren uzman çavuş boğuldu
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İlçede ailesiyle tatil yapan Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Olgun (33) serinlemek için denize girdi.

Olgun'u Mağaralı Koy civarında suda hareketsiz görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Uzman çavuşu karaya çıkaran çevredekiler, ilk yardım müdahalesinde bulundu.

Gelen sağlık ekibi ise Olgun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olgun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mehmet Olgun'un cenazesinin, Batman'ın Gercüş ilçesinde defnedileceği öğrenildi.


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