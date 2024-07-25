Antalya'da yüzmek için denize giren uzman çavuş boğuldu
Antalya'nın Finike ilçesinde yüzmek için denize giren uzman çavuş boğuldu.
İlçede ailesiyle tatil yapan Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Olgun (33) serinlemek için denize girdi.
Olgun'u Mağaralı Koy civarında suda hareketsiz görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Uzman çavuşu karaya çıkaran çevredekiler, ilk yardım müdahalesinde bulundu.
Gelen sağlık ekibi ise Olgun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olgun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Mehmet Olgun'un cenazesinin, Batman'ın Gercüş ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de ilk hasat meyveleri 350 TL'den satılıyor...
- Aşırı derecede saf olan 3 burç
- Grubunu uyardı: 'Meclis tatile girmeden...'
- İktidarın emeklilik sistemi planı
- CHP'den Erdoğan'a belediye borçları yanıtı
- 'Eş değiştirme festivali' köylüleri isyan ettirdi!
- Genç çiftçi İlk hasadını yaptı: Tarlada kilosu 10 TL
- Aşırı sıcaklar hasadını geciktirdi: 1 tanesi 1 kilo ağır
- 154’lükler şimdi ne yapacak?
- Yeniden Refahlı başkandan 'sokak hayvanları' resti