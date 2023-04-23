Yemen'de Husiler sivil yerleşim noktasını roketle vurdu: 3 ölü, 9 yaralı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 14:45

Güncelleme: 23.04.2023 - 14:45

Yemen basınında yer alan haberlere göre, İran destekli Husiler, Taiz ilindeki bir sivil yerleşim noktasına roket saldırısı düzenledi.

Saldırıda 12 yaşındaki Nejva Hassan Becas, Mohammed al-Hubeyshi ve kardeşi Meryem al-Hubeyshi hayatını kaybetti, en az 9 kişi de yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olanların tedavilerine yoğun bakım servisinde devam ediliyor.

Husiler tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

