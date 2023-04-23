Yemen'de Husiler sivil yerleşim noktasını roketle vurdu: 3 ölü, 9 yaralı
Yemen'in Taiz ilinde Husiler tarafından düzenlenen roket saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Yemen basınında yer alan haberlere göre, İran destekli Husiler, Taiz ilindeki bir sivil yerleşim noktasına roket saldırısı düzenledi.
Saldırıda 12 yaşındaki Nejva Hassan Becas, Mohammed al-Hubeyshi ve kardeşi Meryem al-Hubeyshi hayatını kaybetti, en az 9 kişi de yaralandı.
Yaralılardan durumu ağır olanların tedavilerine yoğun bakım servisinde devam ediliyor.
Husiler tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
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