Yemen ordusu duyurdu: Husilerin düzenlediği saldırılarda 6 asker öldü

22 Eylül 2022 Perşembe, 09:19

Yemen'deki İran destekli Husilerin, son iki günde ülkenin çeşitli kentlerinde saldırılarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İran destekli Husiler, son iki günde Hudeyde, Taiz, Ebyen, Hacce, Sada, El-Cevf ve Marib cephelerinde 126 kez ateşkesi ihlal etti" ifadeleri kullanıldı.

Husilerin, orduya ait mevzilere, insansız hava araçları ve keskin nişancılar kullanarak saldırdığı ya da topçu saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırılarda 6 askerin öldüğü, 24'ünün yaralandığı bilgisi verildi.

Husilerden söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.