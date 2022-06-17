Yemen'de 4 asker hayatını kaybetti

17 Haziran 2022 Cuma, 09:39

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde nisan ayında varılan ateşkesi son 3 günde ülkenin çeşitli cephelerinde 288 kez ihlal ettiği belirtildi.

İhlallerin; orduya ait mevzilere orta, ağır silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, bu ihlallerde Yemen ordusundan 4 askerin yaşamını yitirdiği, 17 askerin yaralandığı belirtildi.

HUSİLERDEN ATEŞKES SUÇLAMASI

Öte yandan Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberinde ise hükümet güçleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, son 24 saatte ateşkesi 103 kez ihlal ettiği öne sürüldü.

İhlallerin, farklı illerde Husilere ait mevzilere yoğun ateş açma, topçu atışları, keşif ve casus uçakların uçması şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.

Haberde, iddia edilen ihlallerde ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.