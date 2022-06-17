Yemen'de 4 asker hayatını kaybetti
Yemen ordusu, İran destekli Husilerin yürürlükteki ateşkesi ihlal etmesi sonucu 4 askerin öldüğünü, 17 askerin yaralandığını açıkladı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde nisan ayında varılan ateşkesi son 3 günde ülkenin çeşitli cephelerinde 288 kez ihlal ettiği belirtildi.
İhlallerin; orduya ait mevzilere orta, ağır silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.
Açıklamada, bu ihlallerde Yemen ordusundan 4 askerin yaşamını yitirdiği, 17 askerin yaralandığı belirtildi.
HUSİLERDEN ATEŞKES SUÇLAMASI
Öte yandan Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberinde ise hükümet güçleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, son 24 saatte ateşkesi 103 kez ihlal ettiği öne sürüldü.
İhlallerin, farklı illerde Husilere ait mevzilere yoğun ateş açma, topçu atışları, keşif ve casus uçakların uçması şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.
Haberde, iddia edilen ihlallerde ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.
Video Haberler
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
- İstanbul'da otobüs 17 araca çarptı, şoför kaçtı
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Müge Anlı için harekete geçildi
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- YÖK Başkanı Erol Özvar'dan YKS paylaşımı
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı
- ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu
- Enflasyonda korkutan senaryo