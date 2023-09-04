Yemen’de akaryakıt istasyonunda patlama
Yemen’de bir akaryakıt istasyonunda şiddeti bir patlama meydana geldi.
Yemen’in başkenti Sana’nın kuzeydoğusundaki al-Khurafi askeri tesisinin yakınında yer alan bir akaryakıt istasyonunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama anında alevler gökyüzünü aydınlatırken, halk büyük panik yaşadı. Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle bölgedeki evler tahliye edildi. Husi güçleri bölgeye giriş çıkışları kapatırken, sivil savunma ekipleri yangını söndürmek için olay yerine sevk edildi.
Sana’da yaşayanlar patlama seslerinin kentin büyük bir bölümünde duyulduğunu, alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğünü ifade etti.
Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken Husiler tarafından yapılan açıklamada, akaryakıt istasyonunda oluşan kısa devre nedeniyle yangın meydana geldiği ve sonrasında gaz tankında patlama olduğu belirtildi.
İran destekli Husiler, 2014 yılından bu yana başkent Sana’nın kontrolünü elinde bulunduruyor.
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