ABD istihbaratından Prigojin iddiası: Uçak, kasıtlı patlamayla düşürüldü

Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:30

Güncelleme: 25.08.2023 - 13:31

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li ve Batılı yetkililer, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatan Yevgeniy Prigojin'in bulunduğu özel jetin Rusya'nın Tver bölgesinde düşmesi sonucu ölümüne ilişkin ön istihbarat değerlendirmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Uçağın "kasıtlı patlama" sonucu düşürüldüğünü öne süren yetkililer, ön değerlendirmede Prigojin'in "büyük olasılıkla" hedef alındığını ve olayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kendisini eleştirenleri susturmaya yönelik uzun geçmişiyle" uyuştuğunun görüldüğünü söyledi.

Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin detay vermezken istihbarat değerlendirmesinde Putin'in jette olduğu bildirilen kişilerin ailelerine başsağlığı dilediği ve Prigojin'in "ciddi hatalarına" işaret ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.