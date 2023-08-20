SpaceX, Starship roketinin patlamasına rağmen ilk çeyrekte kâr elde etti

Yayınlanma: 20.08.2023 - 13:26

Güncelleme: 20.08.2023 - 13:26

ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, henüz uçmamış olan Starship roketi gibi büyük projelerine rağmen yılın ilk çeyreğinde kâr elde etmeyi başardı.

The Wall Street Journal'ın mali belgelere dayanarak aktardığı habere göre, 2023 yılında 1,5 milyar dolar gelir elde eden şirket, ilk çeyrekte 55 milyon dolar kâr sağladı.

SpaceX, Starship roketi için artan harcamalara rağmen bu yılın başlarında kâr elde etmeyi başardı. Özellikle Starship projesine yatırımlarını arttıran şirket, Nisan ayındaki test uçuşu sırasında roketin patlaması ve hasar gören fırlatma rampasını da bu dönemde yeniledi. Bu sırada Falcon 9 roketi ve Starlink'ten gelen gelirler, şirketin kâra geçmesine büyük katkı sağladı.

2022 yılında 5,2 milyar dolara yükselen harcamalara rağmen SpaceX, gelirlerini iki katına çıkararak 4,6 milyar dolar seviyesine taşıdı. Bu, şirketin yıllık zararını 2022'de 559 milyon dolara düşürdü. Şirketin mali belgeleri ayrıca, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 5,4 milyar doları mülk ve ekipman alımları ile araştırma-geliştirme faaliyetlerine harcadığını ortaya koydu. Bu yatırımların önemli bir kısmı da Starship'in geliştirilmesine yönlendirildi.

2022'DE 60 FIRLATMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SpaceX, 2022'de 60 fırlatma gerçekleştirerek Falcon 9 roketiyle büyük başarı elde etti. Diğer fırlatma araçlarının çıkış yapamaması, Falcon 9 roketine olan talebi artırdı. Firma ayrıca 2023'te yörüngeye taşıma fiyatlarını %8 artırarak bir fırlatmanın maliyetini 67 milyon dolara çıkardı.

Ancak SpaceX'in önündeki en büyük hedeflerden biri Starship roketinin başarılı uçuşlarına imza atması. Test uçuşlarında yaşanan arızalar ve beklenmedik durumlar, roketin ticari kullanıma geçişini geciktiriyor. Federal Havacılık İdaresi'ne sunulan aksilik raporu, SpaceX'in Starship'i yeniden fırlatabilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

SpaceX, NASA ile imzaladığı sözleşmelere dayanarak Ay görevlerinde Starship'i kullanmayı hedefliyor. Ancak NASA'nın bu projeye yönelik endişeleri ve Starship'in gelişiminde yaşanan gecikmeler, bu hedeflerin ertelenmesine yol açabilir. Şirketin CEO'su Elon Musk, Starship'in gelecekteki uçuşlarına dair iddialı açıklamalarda bulunsa da, bu alanda atılacak adımların daha fazla test uçuşunu içereceği aşikar.