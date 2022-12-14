Husiler'den meydan okudu: Yemen'in kara sularına yaklaşmayın

14 Aralık 2022 Çarşamba, 09:20

Yemen'de İran destekli Husilere bağlı SABA ajansında yer alan haberde, Husilerin sözde hükümetinin savunma bakanı Muhammed Nasır el-Atıfi'nin açıklamalarına yer verildi.

Atıfi, Kızıldeniz'in güneyindeki Babu'l Mendeb Boğazı, Aden Körfezi ve Arap Denizi'nden Hint Okyanusu ve Sokotra takımadalarına açılan doğu kapısına kadar uzanan deniz nakliye hatlarını koruma sorumluluğunun kendilerinde olduğunu iddia etti.

"Silahlı kuvvetlerinin (Husi milisleri) Yemen ulusal egemenliğine yönelik herhangi bir tehdit veya kara sularına yaklaşılması durumunda kararlılıkla karşı çıkacağını" öne süren Atıfi, "Zamanı geldiğinde duyurulacak hizaya çekme seçenekleri de var. Bunlara başvurduğumuzda kimse bizi kınamasın" ifadelerini kullandı.

Mısır ordusu, Deniz Kuvvetlerinin ilk kez Ortak Görev Gücü 153'ün komutasına geçtikten sonra Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi dahil olmak üzere Kızıldeniz'de yeni uluslararası görev üstlendiğini duyurmuştu.