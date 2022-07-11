Yemen'de ordu yetkilisine suikast: Üst düzey komutanı öldürüldü

Yemen ordusunun üst düzey komutanı suikast sonucu öldü

AA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:41
Yemen'de ordu yetkilisine suikast: Üst düzey komutanı öldürüldü
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Yemen'in Hadramevt ilinde ordunun üst düzey bir komutanının suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberi Yemen'de cumhurbaşkanlığı yetkilerinin devredildiği "Başkanlık Konseyi" üyelerinden Aydarus Kasım ez-Zebidi duyurdu.

Güney Geçiş Konseyi Başkanlığı'nı da yürüten Zebidi, yaptığı yazılı açıklamada, Hadramevt'te 2. Askeri Bölge Rehberlik Şubesi Başkan Yardımcısı Albay Belhayr Hasan Bansib'in dün gece ateşli silahla uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zebidi, olayla ve sorumlularıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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