Yemen’de sel felaketi: 9 ölü, 1 yaralı
Yemen’in başkenti Sana ve Dhamar kentinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 3’ü çocuk en az 9 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.
Yemen’de mevsimsel yağışların etkili olduğu başkent Sana ve Dhamar kentinde sel felaketi yaşandı.
Dhamar’da sel suları tarafından sürüklenen araçlarda bulunan en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Başkent Sana’nın Moaeen bölgesinde ise, şiddetli yağışların ardından zarar gören bir evde bulunan 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ciddi şekilde yaralandı.
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