Yemen’de sel felaketi: 9 ölü, 1 yaralı

24 Temmuz 2022 Pazar, 17:43

Yemen’de mevsimsel yağışların etkili olduğu başkent Sana ve Dhamar kentinde sel felaketi yaşandı.

Dhamar’da sel suları tarafından sürüklenen araçlarda bulunan en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Sana’nın Moaeen bölgesinde ise, şiddetli yağışların ardından zarar gören bir evde bulunan 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ciddi şekilde yaralandı.



