Yemen'de Vatan Kalkanı adıyla yeni bir askeri birim kuruldu

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, "Vatan Kalkanı" adlı yeni bir askeri birim kurulması kararı alındığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 08:14
Yemen'de Vatan Kalkanı adıyla yeni bir askeri birim kuruldu
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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Vatan Kalkanı adlı birimin Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı olacağını belirtti.

Vatan Kalkanı güçlerinin sayısının, görevlerinin ve harekat alanının başkomutan sıfatıyla Alimi tarafından belirleneceği aktarıldı.

Alimi'nin Vatan Kalkanı biriminin komutanı olarak Tuğgeneral Beşir Seyf es-Subeyhi'yi atadığı bildirildi.

Yemen'de geçen yılın Nisan ayında Reşad el-Alimi'nin başkanlığında 8 üyeyle kurulan Başkanlık Konseyinin ilk kez bir askeri birim oluşturma kararı aldığı da kaydedildi.


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