Yemen'deki Husilerden Yemen'den İsrail'e 'ABD' tehdidi: Çatışmalara müdahil olursa savaşa hazırız!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 21:05

Güncelleme: 10.10.2023 - 21:41

Husilere ait "Al-Masirah" televizyonuna konuşan Husi, 7 Ekim'de başlayan ve giderek artan İsrail-Filistin gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cihat ve direniş ekseninde ellerinden geleni yapmak için Filistinlilerle koordinasyon içinde olduklarını dile getiren Husi, ABD'nin doğrudan askeri müdahalede bulunması halinde füze, insansız hava araçları ve askeri seçenekler düzeyinde her şeyle İsrail'e karşı savaşa katılmaya hazır olduklarını söyledi.

7 EKİM'DE BAŞLAYAN SALDIRILAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.