İsrail-Filistin arasındaki gerilim büyüyor! Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ünal anlattı: ‘Filistinliler kendisini çatı örgüte döndürebilir’

Yayınlanma: 10.10.2023 - 18:09

Güncelleme: 10.10.2023 - 18:09

Hamas'ın cumartesi günü başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrasında İsraillilere peş peşe uyarı gelmişti. Hamas’ın verdiği süre dolunca, Hamas Aşkelon’u vurmaya başladı. Ardından İsrail’den Gazze’ye peş peşe roketler ateşlendi.

Süreci Cumhuriyet TV’ye değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, tarafların stratejik yaklaşımlarını anlattı.

“FİLİSTİNLİLER KENDİSİNİ ÇATI ÖRGÜTE DÖNDÜREBİLİR”

Ünal, İsrail’in savaşlar tarihinin hiçbirinde bu kadar büyük kayıplar vermediğinin altını çizerek, “Baskına uğradığı 1973 Yom Kippur Savaşı’nda bile toplam 20-21 gün süren savaşta 2 bin 500 civarında kayıp vermişti. Bir de gücünün zirvesinde olduğunu düşünerek en kibirli davrandığı bu günlerde böyle bir baskın yedi. Buradan hareketle İsrail’i mutlaka Gazze’ye bir şeyler yapacağı mümkün. Hamas, karşısında ateşkes istiyor çünkü ateşkes Hamas’ı yüceltir, Filistinliler giderek kendisini çatı örgüte döndürebilir. ‘Bakın benim yaptığım direniş hepimize örnek olmalı, hepimiz bunu yapmalı’ demiş olur. Ancak İsrail’in bir ateşkesi kabul etmesi zayıf. Gazze’ye bir kara harekatı yaparsa öte yandan İsrail Filistin’i adete mezbahaya döndürecektir ama aynı zamanda İsrail’in kendisi de büyük kayıplar verecektir” açıklamasında bulundu.

“HİZBULLAH’IN SAVAŞA GİRİP GİRMEYECEĞİ KRİTİK”

İsrail’in Hamas’a karşı bir kara harekatına başlaması durumunda yaşanabilecekleri aktaran Ünal, “Kuzeyde Lübnan’daki Hizbullah’ın savaşa girip girmeyeceği kritik olur. Hizbullah, Hamas’tan kat be kat güçlü ve bugüne kadar İsrail’le giriştiği bütün savaşlarda İsrail’i pes ettirmiş, geri atmaya mecbur etmiş bir organizasyon” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL’İN ASKERİ AÇIKLARINI İYİ ÇALIŞMIŞLAR”

Hamas’ın İsrail sınırını aşabilme nedenlerini dile getiren Ünal, “Bu örgütler ve İran bu bölgede İsrail’in ne kadar geniş ağı varsa bu örgütlerde hem istihbarat hem de askeri ciddi faaliyetler içerisinde. Öyle anlaşılıyor ki bunlar daha önceki bütün çatışmalardan tek tek ders çıkarmışlar, İsrail’in askeri açıklarını, o Şabat Günü’ndeki davranış biçiminden kaynaklanan açıkları iyi çalışmışlar” dedi.

“ÖRGÜTLERİN İRAN İLE BAĞLANTILARI GÖRDÜĞÜMÜZÜN DIŞINDA”

Hamas’ın bu operasyonu şimdi yapmasının perde arkasını açıklayan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok kutupluluğa evrilen bir dünyada Amerika’nın yavaş yavaş güçlerini çekerek birden fazla çatışma alanlarıyla meşgul olacağı bir dönemde İran’la Ortadoğu’da bir hesaplaşmaya kalkışmayı istemesi, bunun için Hamas’ı İran’ın piyasaya sürme nedeni belki de bu örgütlerin İran ile bağlantıları bizim dışardan gördüğümüz kadar birebir emir-alıp verme şeklinde değildir.”

“ARABULUCULUK MISIR’IN İŞİ OLACAKTIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail ve Filistin savaşıyla ilgili ''Türkiye olarak her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim'' sözlerine dair konuşan Ünal, “Şu anda izlenen politika dengeli, dikkatli, doğru ve Türkiye’nin ulusal çıkarlarıyla uyumlu. Böyle devam etmek ve taraflarla irtibatı koparmamak lazım. Bundan bir adım öteye gidilmemelidir, arabulucuğun ne ortamı var ne de arabuluculuk işi bize düşer. Ateşkes konusunda arabulucuk, Mısır’ın işi olacaktır. Zaten onlar şu anda görüşüyorlar” diyerek sözlerini noktaladı.