Yemen'den Filistin çağrısı: Acilen harekete geçilmeli

Yayınlanma: 20.10.2023 - 07:28

Güncelleme: 20.10.2023 - 07:28

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ve ABD'nin Sana Büyükelçisi Stephen Fagin ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Abdulmelik, görüşmede, Yemen yönetimi, hükümeti ve halkının Filistin meselesine yönelik sabit tutumunu vurguladı.

Görüşmede sırasında, "Açık bir saldırıya, tam kapsamlı bir savaş suçuna ve Siyonist işgal güçlerinin soykırım girişimine maruz kalan Filistin halkını desteklemek için acilen harekete geçilmesi" çağrısı yapan Abdulmelik, şunları kaydetti:

"Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alan, yüzlerce çocuk ve kadının ölümüne ve yaralanmasına neden olan vahşi bombalama, tüm sözleşmeleri ve uluslararası insani hukuku ihlal eden iğrenç bir suçtur."

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.