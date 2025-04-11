İsrail'de yüzlerce askerden Gazze'ye saldırıları durdurma çağrısı

Yayınlanma: 11.04.2025 - 12:24

Güncelleme: 11.04.2025 - 12:24

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, birimde görevli yüzlerce yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması talebiyle bir mektup imzaladı.

Mektupta, yaklaşık bine yakın hava kuvvetleri personelinin daha önce yayımlanan mektubuna atıf yapılarak, "Şu anda savaşın güvenlik çıkarlarına değil, öncelikle siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği yönündeki ciddi ve endişe verici iddiayı destekliyoruz" ifadesine yer verildi.

Saldırıların İsrail'in belirlediği savaş hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamayacağı savunulan mektupta, bunun sürdürülmesinin esirlerin, İsrail askerlerinin ve masum insanların ölümüyle sonuçlanacağına dikkati çekildi.

Askerler, Netanyahu hükümetini, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadan savaşı sürdürmek, ikna edici bir plan sunmamak ve Gazze'deki İsrailli esirleri 'çürümeye terk etmek'le suçladı.

Hamas'ın hala Gazze Şeridi'ni kontrol ettiğini belirten askerler, İsrailli esirlerin saldırılarla değil, ancak anlaşma yoluyla geri getirilebileceğini vurguladı.

HAVA KUVVETLERİ MENSUPLARININ MEKTUBU

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, bine yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir mektup yayımlamıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen mektubu imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onayladığı bildirilmişti.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin ardından, İsrail donanmasından emekli 150'den fazla subay ile zırhlı birliklerden yedek askerler de esir takası amacıyla Gazze'deki saldırıların sonlandırılması için mektup yayımladı.