Yeni açılan sınır kapısından ilk BM yardım konvoyu Suriye'ye geçti

BM ve Suriye hükümeti, iki sınır kapısının yeniden açılması konusunda Pazartesi günü uzlaşmıştı.

Yeniden açılan diğer sınır kapısı El Rai de yine Türkiye sınırında. BM, kapıların ilk etapta üç ay açık kalacağını belirtti.

Suriye hükümetiyle iyi ilişkileri bulunan Rusya, İran ve BAE gibi ülkeler, depremin hemen ardından hükümetin denetimindeki bölgelere yardım malzemeleri göndermeye başladı. Ancak, depremden önce bile 4,1 milyon kişinin insani yardımlara muhtaç halde yaşadığı, muhaliflerin kontrolündeki bölgelere, Türkiye üzerinden hiç BM yardımı gitmedi.

BM, durumdan o günlerdeki tek açık sınır kapısı olan Bab el Hawa’ya giden yolların hasar görmesini sorumlu tuttu.