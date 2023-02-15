İngiltere'den, Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yeni yardım paketi

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 22:41

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 22:41

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, depremzedelere yönelik yardım ve hizmetler için yeni bir yardım paketi hazırlandı. Toplam 25 milyon sterlinlik yardımla Suriye'deki sivil toplum kuruluşları (STK) da desteklenecek. Yardım paketinde kadınlara, kız çocuklarına, doğum uzmanlarına, cinsiyet temelli şiddet mağdurlarına ve zorla yerinden edilenlere de özel önem verilecek.

Türk kurumları ile Türkiye ve Suriye'de görev yapan Birleşmiş Milletler(BM) kurumlarının raporları doğrultusunda yapılan yardım kapsamında, çadırlar ve battaniyelerin ulaştırılması ile tıbbi müdahale ekiplerinin görevlendirilmesi yer alacak.