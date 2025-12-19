Yeni Epstein fotoğrafları yayımlandı: Kadınların bedenine yazılan mesajların anlamı ortaya çıktı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein’la bağlantılı 68 yeni fotoğrafı perşembe günü (18 Aralık) kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu fotoğraflar, ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarına ilişkin tüm belgeleri açıklaması için belirlenen son tarihten yalnızca bir gün önce yayımlandı.

Komite, bu görüntülerin 'kamuoyuna şeffaflık sağlamak amacıyla seçilmiş temsili bir örnek' olduğunu belirtirken, fotoğrafların aynı zamanda 'Epstein’ın ağı ve son derece rahatsız edici faaliyetleri hakkında önemli ipuçları sunduğunu' vurguladı.

TANINMIŞ İSİMLER AYNI KAREDE

Yetkililer, halihazırda 95 binden fazla fotoğrafın inceleme altında olduğunu ve bu materyallerin, 'hem son derece rahatsız edici hem de sıradan görüntüler' içerdiğini aktardı.

Yayımlanan 68 fotoğraf arasında pasaportlar, haritalar, kısa mesaj ekran görüntüleri ve Bill Gates gibi tanınmış isimlerin de yer aldığı toplantılara ait fotoğraflar bulunuyor.

Komite, bu görüntülerde yer alan kişilerin fotoğraflanmış olmasının herhangi bir suç veya yasa dışı faaliyete işaret etmediğinin özellikle altını çizdi.

EN RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLER

Dosyadaki en sarsıcı görüntüler, bir kadının bedenine el yazısıyla yazılmış mesajların yer aldığı fotoğraflar oldu. Bu mesajların ardındaki bağlam ise çok daha rahatsız edici.

Yazıların, Vladimir Nabokov’un 1955’te yayımlanan ve büyük tartışmalara yol açan Lolita adlı romanından alıntılar olduğu belirlendi. Roman, orta yaşlı bir profesörün 12 yaşındaki bir kızı istismar etmesini konu alıyor.

Fotoğraflarda, kitabın açılış bölümünden çeşitli ifadelerin kadının bedeninin farklı bölgelerine yazıldığı görülüyor.

İSTİSMAR ROMANINDAN PASAJLAR...

Bir karede, “Sabahları Lo’ydu, sade Lo; tek çorapla, 1,47 boyuyla ayakta dururken” ifadesi ayağın üzerine yazılmış halde yer alıyor.

Kadının kalçasına yakın bir bölgede “Pantolon giydiğinde Lola’ydı” cümlesi görülüyor.

Başka bir fotoğrafta “Okulda Polly’ydi” ifadesi boyun bölgesine yazılmış.

Omurga boyunca ise “Resmî kayıtlarda Dolores’ti” sözleri yer alıyor.

Göğüs bölgesinde ise kitabın en bilinen satırlarından biri olan “Lo-li-ta: dilin, damağın üzerinden üç adımda ilerleyip üçüncüde dişlere dokunması” ifadesi dikkat çekiyor.

Fotoğrafların birinde de Lolita kitabının doğrudan arka planda yer aldığı görülüyor.

LOLITA EXPRESS DETAYI

Yetkililere göre Epstein, Lolita romanının büyük bir hayranıydı. Epstein’ın New York’taki evinde kitabın ilk baskı bir nüshasını bulundurduğu, ayrıca özel jetine de romanla bağlantılı bir isim verdiği bildirildi.

Epstein’ın Boeing 727 tipi uçağı, genç kızları özel adasına taşıdığı iddiaları nedeniyle 'Lolita Express' olarak anılıyordu.

MAĞDURLARIN KİMLİKLERİ GİZLENDİ

Komite, yayımlanan fotoğraflarda Epstein’ın mağdurları ve hayatta kalanlara ilişkin tanımlayıcı tüm bilgilerin sansürlendiğini, bunun mahremiyetin korunması amacıyla yapıldığını açıkladı. Fotoğrafların ne zaman ve kim tarafından çekildiği ise henüz bilinmiyor.

Jeffrey Epstein, çocuk istismarı ve cinsel suçlardan hüküm giymişti. Epstein, 2019 yılında New York’ta tutuklu bulunduğu cezaevinde, yargılanmayı beklerken 'şüpheli bir biçimde' intihar ederek hayatını kaybetmişti.