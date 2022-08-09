Yeni hayatlarının ilk günü olacaktı: Uçakta kabusu yaşadılar

09 Ağustos 2022 Salı, 12:16

15 yıl boyunca yaşadıkları Hong Kong'dan ayrılarak İngiltere'de yeni bir sayfa açmaya hazırlanan aile, bindikleri uçakta hayatlarının en acı olayını yaşadı.

UÇAKTA HAYATINI KAYBETTİ

Hürriyet'in aktardığı habere görei, İngiliz vatandaşı Helen Rhodes, 5 Ağustos'ta eşi ve çocukları ile Hong Kong'dan İngiltere'ye gitmek için bindiği uçakta hayatını kaybetti.

Kocası ve çocukları 46 yaşındaki kadının uçuşun başlamasından kısa bir süre sonra tepkisiz kaldığını fark etti. Tüm çabalara rağmen uyandırılamayan kadının uykusunda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

8 SAAT BOYUNCA CANSIZ BEDENLE YOLCULUKLARINA DEVAM ETTİLER

Helen'in 49 yaşındaki kocası Simon, çocukları Nathan ve Emma ani ölüm karşısında harap olurken, 8 saat saat boyunca yan koltukta çok sevdikleri annelerinin cansız bedeni ile yolculuğa devam etmek zorunda kaldılar.

Korkunç olay sonrası uçak Almanya'nın Frankfurt kentine indi, Helen'in cansız bedeni burada bırakıldı, ailenin kalan üyeleri İngiltere'ye döndü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Guardian'a yaptığı açıklamada "Uçuş sırasında ölen vatandaşımızın ailesine destek oluyoruz ve yerel yetkililerle temas halindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Kadının, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor.



