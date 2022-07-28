Bir yıl boyunca çöp evde kabusu yaşamıştı: Yeni fotoğrafları ortaya çıktı

İHA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 16:04
<p>Bursa’da 1 yıldır, çöp evdeki kilitli odada tutulan ve bitkin halde bulunan 9 yaşında olduğu iddia edilen C.M.A.’nın, anneannesiyle doğum gününü kutladığı mutlu fotoğraflar ortaya çıktı.</p>

Bursa’da 1 yıldır, çöp evdeki kilitli odada tutulan ve bitkin halde bulunan 9 yaşında olduğu iddia edilen C.M.A.’nın, anneannesiyle doğum gününü kutladığı mutlu fotoğraflar ortaya çıktı.

<p>Nilüfer ilçesinde, teyzesi tarafından çöp evdeki bir odada bir yıldır kilitli tutulan C.M.A., bitkin halde bulunmuştu. </p>

Nilüfer ilçesinde, teyzesi tarafından çöp evdeki bir odada bir yıldır kilitli tutulan C.M.A., bitkin halde bulunmuştu. 

<p>Antalya’da yaşayan anneye verilen çocuk daha sonra tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne tedavisi için yatışı yapıldı. </p>

Antalya’da yaşayan anneye verilen çocuk daha sonra tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne tedavisi için yatışı yapıldı. 

<p>4 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen küçük çocuğun, sağlık durumunun iyiye gittiği, özel bir diyet programıyla beslenmesinin yapıldığı kaydedildi.</p>

4 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen küçük çocuğun, sağlık durumunun iyiye gittiği, özel bir diyet programıyla beslenmesinin yapıldığı kaydedildi.

<p>Öte yandan C.M.A.’nın, anneanne Asuman A. tarafından bakıldığı dönemlerdeki 3 fotoğrafına ulaşıldı. </p>

Öte yandan C.M.A.’nın, anneanne Asuman A. tarafından bakıldığı dönemlerdeki 3 fotoğrafına ulaşıldı. 

<p>Fotoğraflardan birinde küçük çocuk mutlu şekilde anneannesi ile doğum günü kutlarken, diğer fotoğraf karesinde Asuman A.’nın kucağında bahçede oturduğu görüldü. </p>

Fotoğraflardan birinde küçük çocuk mutlu şekilde anneannesi ile doğum günü kutlarken, diğer fotoğraf karesinde Asuman A.’nın kucağında bahçede oturduğu görüldü. 

<p>Bir diğer kareye ise Muhammet A.’nın anneannesine sarıldığı ve gülümsediği anlar yansıdı.</p>

Bir diğer kareye ise Muhammet A.’nın anneannesine sarıldığı ve gülümsediği anlar yansıdı.

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